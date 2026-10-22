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    KPMG "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı 4 prioritet istiqaməti müəyyən edib

    Energetika
    • 22 oktyabr, 2026
    • 17:18
    KPMG Yaşıl Enerji Dəhlizi ilə bağlı 4 prioritet istiqaməti müəyyən edib

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin növbəti mərhələyə keçməsi üçün işlər 4 istiqamətdə getməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu KPMG beynəlxalq audit şirkətinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda İnvestisiyalar və kapital bazarı departamentinin direktor müavini İrsen Pak bu gün Bakıda keçirilmiş "Yaşıl Enerji Dəhlizinə İnvestisiya və Tərəfdaşlıq Forumu"nda bildirib.

    "Texniki-iqtisadi əsaslandırmadan banklar tərəfindən maliyyələşdirilə bilən layihəyə doğru: Yaşıl Enerji Dəhlizinin maliyyələşdirilməsi" adlı təqdimatla çıxış edən KPMG rəsmisi deyib ki, həmin istiqamətlər dayanıqlı kommersiya modeli, aydın transsərhəd tənzimləyici çərçivə, risklərin effektiv bölüşdürülməsi və maliyyə vəsaiti cəlb etməyə imkan verən kapital strukturudur.

    Onun fikrincə, bu elementlərin uzlaşdırılması investorları layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən həyata keçirilməsinin mümkünlüyünə inandıracaq.

    KPMG layihənin investisiya üçün hazırlıq səviyyəsini formalaşdıracaq, bir-biri ilə əlaqəli 4 iş istiqaməti müəyyən edib. Bunlar aşağıdakılardır:

    - Kommersiya modeli: Layihə üzrə gəlirlərin necə formalaşacağını və davamlılığının necə təmin ediləcəyini müəyyən etmək.

    - Tənzimləyici çərçivə: Transsərhəd tənzimləyici və müqavilə mexanizmlərini müəyyən etmək.

    - Risklərin bölüşdürülməsi: Risklərin necə bölüşdürülməli olduğunu müəyyən etmək və kredit keyfiyyətinin artırılması tədbirlərinə ehtiyacı müəyyənləşdirmək.

    - Kapital strukturu: Borclanma imkanlarını qiymətləndirmək və kreditorlarla danışıqlara hazırlaşmaq.

    "Layihəni bankların maliyyələşdirməsinə ayrıca prosesi kimi yanaşmaq olmaz. Kommersiya modeli, tənzimləyici mexanizmlər, risklərin bölüşdürülməsi və kapital strukturu vahid bir təklif kimi işlənib hazırlanmalıdır. Məhz bu, investorlar və kreditorlarla səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət və nəticə etibarilə investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün zəmin yaradır", – deyə İ.Pak bildirib.

    KPMG Yaşıl Enerji Dəhlizi ilə bağlı 4 prioritet istiqaməti müəyyən edib
    KPMG Yaşıl Enerji Dəhlizi ilə bağlı 4 prioritet istiqaməti müəyyən edib

    Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi KPMG Audit Azərbaycan
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