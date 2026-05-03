Кабинет безопасности Израиля обсудит возобновление операции в Газе

    03 мая, 2026
    08:55
    Кабинет безопасности Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху в воскресенье проведет заседание для рассмотрения вопроса о возможном возобновлении боевых действий в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на израильский телеканал Kan, обсуждения пройдут на фоне зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросам разоружения ХАМАС и демилитаризации анклава.

    "ХАМАС не выполняет договоренности о разоружении. Мы поддерживаем контакты с посредниками", - сообщил телеканалу представитель израильской стороны.

    Высокопоставленный представитель "Совета мира" Николай Младенов на протяжении нескольких недель проводил консультации с руководством палестинского движения ХАМАС и в начале минувшего месяца установил крайний срок - 11 апреля - для принятия движением предложения совета о поэтапной сдаче всего имеющегося вооружения.

    Согласно плану, отдельные детали которого попали в прессу, процесс рассчитан на восемь месяцев и предусматривает на первом этапе передачу ХАМАС тяжелого вооружения и схем туннельной инфраструктуры в течение 90 дней.

    Между тем, как указывают источники издания Times of Israel, ХАМАС в основном отверг требования о полной сдаче своего арсенала.

    Палестинское движение выдвинуло встречное условие, потребовав от Израиля прекратить нарушения обязательств в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, заключенного в октябре. ХАМАС выразил недовольство расширением Израилем подконтрольной ему восточной части сектора Газа, нанесением ударов по боевикам в западной части анклава, а также объемом ежедневных поставок гуманитарной помощи, который оказался ниже оговоренного уровня.

    По сведениям The Times of Israel, в рамках заседания кабинета безопасности также планируется рассмотрение иранской проблематики.

