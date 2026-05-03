İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    LSFI CAREC-də kapital bazarlarının inkişafı üçün üç addımı açıqlayıb

    Maliyyə
    • 03 may, 2026
    • 10:45
    LSFI CAREC-də kapital bazarlarının inkişafı üçün üç addımı açıqlayıb

    LSFI CAREC-də kapital bazarlarının inkişafı üçün üç addımı müəyyən edir

    Asiya İnkişaf Bankının (AİB) Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramına (CAREC) üzv ölkələr kapital bazarlarını inkişaf etdirmək üçün üç əsas addım atmalıdırlar.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Lüksemburq Davamlı Maliyyə Təşəbbüsünün (LSFI) baş direktoru Nikoletta Sentofatti bu barədə AİB-in İdarə Heyətinin 59-cu illik iclasında kapital bazarları seminarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər şeydən əvvəl strateji aydınlıq vacibdir.

    "Birincisi, aydın bir məqsədə və bu gündəliyi əlaqələndirmək və irəli aparmaq üçün səlahiyyətli rəsmi olaraq təyin edilmiş orqana ehtiyacımız var. İkincisi, hesabatlılıq: proses iştirakçıları nəticələrə görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Bu, həm investorlara, həm də dövlət qurumlarına aiddir. Missiya və son məqsəd aydın olsun deyə bütün platformaların işini strukturlaşdırmaq vacibdir", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, üçüncü əsas element infrastrukturun inkişafıdır.

    "Kapital və onun alıcıları arasında effektiv əlaqəni təmin etmək - emitentləri investisiya şirkətləri ilə əlaqələndirmək və tam işləyən bir bazar üçün şərait yaratmaq vacibdir", - N.Sentofatti vurğulayıb.

    CAREC ölkələri Nikoletta Sentofatti
    В LSFI назвали три шага для развития рынков капитала в ЦАРЭС
    LSFI outlines three steps to develop capital markets in CAREC countries

    Son xəbərlər

    20:12

    Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub

    Fərdi
    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti