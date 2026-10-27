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    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 14:37
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin müvafiq qaydada araşdırılacağı və qanunvericiliyə uyğun həll ediləcəyi bildirilib.

    Müraciətlər əsasən, qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

    Qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyevin keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarında rahat və təhlükəsiz yaşayış şəraitinin təmin olunması məqsədilə verdiyi tapşırıqların ardıcıllıqla həyata keçirildiyi, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işlərini diqqətlə izlədiyi və onun göstərişləri ilə müvafiq tədbirlərin görüldüyü vurğulanıb.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürüldüyü vətəndaşların diqqətinə çatdırılıb.

    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Rövşən Rzayev Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi İşğaldan azad edilmiş ərazilər
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