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    Somalidən 20 tələbə Azərbaycanda təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    • 27 oktyabr, 2026
    • 14:37
    Somalidən 20 tələbə Azərbaycanda təhsil alacaq

    2026–2027-ci tədris ili üzrə 20 nəfər Somali vətəndaşı Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Tələbələr Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Milli Aviasiya Akademiyası, Xəzər Universiteti və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bakalavriat, magistratura və rezidentura üzrə təhsil alacaqlar.

    Tədris proqramları humanitar və sosial elmlər, təbiət elmləri, texniki və texnoloji, iqtisadiyyat və idarəetmə, kənd təsərrüfatı, eləcə də rezidentura üzrə müvafiq ixtisasları əhatə edəcək.

    Qeyd edək ki, tələbələrin təhsili "Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Somali Federativ Respublikasının Təhsil, Mədəniyyət və Ali Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" çərçivəsində həyata keçiriləcək.

    Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi Somali
    20 студентов из Сомали будут обучаться в Азербайджане
    Twenty Somali students admitted to Azerbaijani universities
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