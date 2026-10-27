20 студентов из Сомали будут обучаться в Азербайджане
- 27 октября, 2026
- 14:56
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Двадцать граждан Сомали получили право на обучение в высших учебных заведениях Азербайджана в 2026/2027 учебном году.
Как сообщили Report в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, они будут обучаться в бакалавриате, магистратуре и резидентуре.
Учебные программы будут охватывать специальности по гуманитарным и социальным наукам, естественным наукам, техническим и технологическим направлениям, экономике и управлению, а также сельскому хозяйству.
Отметим, что обучение студентов будет осуществляться в рамках "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали".