20 студентов из Сомали будут обучаться в Азербайджане

Двадцать граждан Сомали получили право на обучение в высших учебных заведениях Азербайджана в 2026/2027 учебном году.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, они будут обучаться в бакалавриате, магистратуре и резидентуре.

Учебные программы будут охватывать специальности по гуманитарным и социальным наукам, естественным наукам, техническим и технологическим направлениям, экономике и управлению, а также сельскому хозяйству.

Отметим, что обучение студентов будет осуществляться в рамках "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали".