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    Stubb və Störe Putinlə danışıqdan sonra Zelenskiyə zəng ediblər

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 14:46
    Stubb və Störe Putinlə danışıqdan sonra Zelenskiyə zəng ediblər

    Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb və Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə daha əvvəlki telefon danışıqlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Stubb "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Biz Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe ilə birlikdə Volodimir Zelenski ilə yaxşı telefon danışığı apardıq. Biz Prezident Putinlə əvvəlki telefon danışığımızı müzakirə etdik. Finlandiya və Norveç Ukraynanı, həmçinin ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq istiqamətindəki səyləri dəstəkləməyə davam edəcək", - o yazıb.

    Aleksandr Stubb Yonas Qar Störe Vladimir Putin Volodimir Zelenski
    Стубб и Стёре после разговора с Путиным поговорили и с Зеленским
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