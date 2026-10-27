Стубб и Стёре после разговора с Путиным поговорили и с Зеленским
Другие страны
- 27 октября, 2026
- 14:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свой предыдущий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом Стубб сообщил в соцсети X.
"Мы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провели хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Мы обсудили наш предыдущий телефонный разговор с президентом Путиным. Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по достижению справедливого и прочного мира", - написал он.
Последние новости
15:17
Автономисты Корсики пригрозили референдумом после провала реформы в Сенате ФранцииДругие страны
15:11
Компания Orlen объявил о запасах месторождения "Афродита" в Северном мореЭнергетика
15:05
Фото
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представил экспертам новые правила аренды жильяФинансы
14:54
Фото
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереиИнфраструктура
14:54
Фото
Украина получила из Азербайджана энергооборудование на 2,5 млн манатовВнешняя политика
14:50
Фото
Азербайджан изучит возможности внедрения решений ИИ на платформе WonderfulИКТ
14:43
Экспортная выручка "Азерпамбыг" выросла более чем на 61%АПК
14:30
Кошта начинает поиск преемника Лагард на посту главы ЕЦБДругие страны
14:27
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в формате тет-а-тет в АнкареВнешняя политика