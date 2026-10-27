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    Стубб и Стёре после разговора с Путиным поговорили и с Зеленским

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 14:39
    Стубб и Стёре после разговора с Путиным поговорили и с Зеленским

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свой предыдущий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом Стубб сообщил в соцсети X.

    "Мы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провели хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Мы обсудили наш предыдущий телефонный разговор с президентом Путиным. Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по достижению справедливого и прочного мира", - написал он.

    Александр Стубб Йонас Гар Стёре Владимир Зеленский Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Stubb və Störe Putinlə danışıqdan sonra Zelenskiyə zəng ediblər
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