Стубб и Стёре после разговора с Путиным поговорили и с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свой предыдущий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом Стубб сообщил в соцсети X.

"Мы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провели хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Мы обсудили наш предыдущий телефонный разговор с президентом Путиным. Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по достижению справедливого и прочного мира", - написал он.