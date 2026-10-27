Müharibədə qələbə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin ümummilli məqsəd naminə birləşmək bacarığını ortaya qoydu – Rəy
- 27 oktyabr, 2026
- 14:20
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VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışı zamanı Prezident İlham Əliyevin çıxışında milli birlik məsələsinə xüsusi diqqət yetirilməsi təsadüfi deyil.
Bunu "Report"a Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyib.
Milli Məclisin üzvü dövlət başçısının Ermənistanın hərbi təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı dövründə, eləcə də İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların və dinlərin nümayəndələrinin vahid amal ətrafında birləşərək milli kimliyimizin qorunması, ədalətin bərpası və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması uğrunda mübarizə apardıqlarını vurğuladığını deyib:
"Bu birlik Azərbaycan xalqının tarixində mühüm yer tutan mənəvi və siyasi hadisədir. Uzun illər davam edən işğal, münaqişənin yaratdığı ağır nəticələr və tarixi ədalətin bərpası zərurəti xalqımızı ümumi məqsəd ətrafında birləşdirən əsas amillərdən olub. Müxtəlif etnik mənsubiyyətə və dini etiqada malik vətəndaşlarımızın Vətənin müdafiəsində eyni mövqedən çıxış etməsi Azərbaycanın dövlətçilik təməllərinin möhkəmliyini nümayiş etdirib".
"Bu qələbə dövlətimizin hərbi qüdrətini nümayiş etdirməklə yanaşı, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin ümummilli məqsəd naminə birləşmək bacarığını da ortaya qoydu. Müharibə dövründə nümayiş etdirilən həmrəylik Azərbaycanın yalnız hərbi deyil, həm də mənəvi üstünlüyünün mühüm göstəricisinə çevrildi. Ölkə başçımızın milli birliyi qələbənin rəmzi kimi səciyyələndirməsi məhz bu baxımdan böyük məna daşıyır. Çünki milli birlik yalnız müəyyən tarixi mərhələdə meydana çıxan həmrəylik deyil, dövlətin davamlı inkişafını və təhlükəsizliyini təmin edən strateji amildir".
Deputat bildirib ki, müxtəlif etnik qrupların və dini konfessiyaların nümayəndələrinin ölkənin Konstitusiyasına uyğun olaraq bərabər hüquqlardan istifadə etməsi, cəmiyyətin həyatında iştirak etməsi və vahid ailə kimi yaşaması ölkədə formalaşmış ictimai münasibətlərin mahiyyətini ifadə edir:
"Bu, eyni zamanda, dövlətin bütün vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına əsaslanan siyasətinin nəticəsidir. Bu gün dünyanın müxtəlif bölgələrində dini və etnik fərqlərin qarşıdurma vasitəsinə çevrildiyi, dözümsüzlük və ayrı-seçkilik meyillərinin gücləndiyi bir şəraitdə Azərbaycanın təcrübəsi xüsusi aktuallıq qazanır. Ölkəmizin yanaşması göstərir ki, müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı hörmətin təmin olunması, hüquq bərabərliyinin qorunması və ümumi dövlətçilik maraqlarının möhkəmləndirilməsi sabit cəmiyyətin əsas şərtlərindəndir".