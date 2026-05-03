    В LSFI назвали три шага для развития рынков капитала в ЦАРЭС

    03 мая, 2026
    В LSFI назвали три шага для развития рынков капитала в ЦАРЭС

    Странам ЦАРЭС необходимо предпринять три ключевых шага для развития рынков капитала.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила генеральный директор Люксембургской инициативы по устойчивому финансированию (LSFI) Николетта Чентофанти (Nicoletta Centofanti) на семинаре по рынкам капитала в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    По ее словам, прежде всего необходима стратегическая ясность.

    "Во-первых, нужна четкая цель и официально определенный орган, наделенный полномочиями координировать и продвигать эту повестку. Во-вторых - подотчетность: участники процесса должны нести ответственность за результаты. Это касается как инвесторов, так и государственных институтов. Важно выстроить работу всех платформ таким образом, чтобы была ясна миссия и конечная цель", - отметила она.

    Третьим ключевым элементом, по ее словам, является развитие инфраструктуры.

    "Необходимо обеспечить эффективную связь между капиталом и его получателями - соединить эмитентов с инвестиционными компаниями и создать условия для полноценного функционирования рынка", - подчеркнула Н. Чентофанти.

    ЦАРЭС Николетта Чентофанти
