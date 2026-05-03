Трамп прокомментировал вывод 5 тыс. американских военных из ФРГ

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах существенного сокращения численности американского воинского контингента, дислоцированного на территории Германии.

Как передает Report, вывод военных американский лидер прокомментировал в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

"Мы собираемся значительно сократить. И мы сокращаем намного больше, чем на 5 тыс. военных", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США в течение следующих 6-12 месяцев выведут из ФРГ 5 тыс. американских военнослужащих.

При этом в Германии по-прежнему будут находиться свыше 30 тысяч солдат - по числу размещенных американских военных эта страна занимает второе место в мире, уступая лишь Японии, где дислоцировано около 50–55 тысяч военнослужащих.