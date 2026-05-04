США привлекут 15 тыс. военных к операции по выводу судов из Ормузского пролива
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 06:14
США задействуют около 15 тыс. военнослужащих, ракетные эсминцы и более 100 самолетов в рамках операции Project Freedom, направленной на обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Как сообщает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США.
Операция проводится в связи с ситуацией вокруг судов, которые оказались заблокированы в акватории Ормузского пролива на фоне военного конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. По его словам, главная цель миссии - безопасный вывод судов из пролива.
Глава Белого дома также предупредил, что в случае попыток помешать этому процессу США будут вынуждены ответить применением силы.
