США привлекут 15 тыс. военных к операции по выводу судов из Ормузского пролива

США задействуют около 15 тыс. военнослужащих, ракетные эсминцы и более 100 самолетов в рамках операции Project Freedom, направленной на обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

Операция проводится в связи с ситуацией вокруг судов, которые оказались заблокированы в акватории Ормузского пролива на фоне военного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. По его словам, главная цель миссии - безопасный вывод судов из пролива.

Глава Белого дома также предупредил, что в случае попыток помешать этому процессу США будут вынуждены ответить применением силы.