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    В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 13:07
    В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

    В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина ворвался в школьный класс и ранил двух учениц механической бензопилой.

    Как передает Report со ссылкой на The Indian Express, инцидент произошел в школе округа Анантапур.

    Одной из пострадавших 15 лет, она учится в 10-м классе. Девушка получила глубокие ранения шеи и живота, ее правая рука была почти отсечена. Вторая ученица пострадала, пытаясь остановить нападавшего.

    Подозреваемый задержан. По предварительным данным полиции, он приходится родственником одной из пострадавших. Во время ремонтных работ в школе сотрудники приняли его за рабочего и пропустили внутрь. Мотив нападения и характер отношений между мужчиной и девочкой устанавливаются.

    Нападение Индия
    Hindistanda kişi məktəblilərə motorlu mişarla hücum edib, 2 nəfər yaralanıb
    2 girls critical after chainsaw attack at school in India
    MiniBoss
    MiniBoss

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