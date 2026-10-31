В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 13:07
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В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина ворвался в школьный класс и ранил двух учениц механической бензопилой.
Как передает Report со ссылкой на The Indian Express, инцидент произошел в школе округа Анантапур.
Одной из пострадавших 15 лет, она учится в 10-м классе. Девушка получила глубокие ранения шеи и живота, ее правая рука была почти отсечена. Вторая ученица пострадала, пытаясь остановить нападавшего.
Подозреваемый задержан. По предварительным данным полиции, он приходится родственником одной из пострадавших. Во время ремонтных работ в школе сотрудники приняли его за рабочего и пропустили внутрь. Мотив нападения и характер отношений между мужчиной и девочкой устанавливаются.
Hindistanda kişi məktəblilərə motorlu mişarla hücum edib, 2 nəfər yaralanıb
2 girls critical after chainsaw attack at school in India
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