В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина ворвался в школьный класс и ранил двух учениц механической бензопилой.

Как передает Report со ссылкой на The Indian Express, инцидент произошел в школе округа Анантапур.

Одной из пострадавших 15 лет, она учится в 10-м классе. Девушка получила глубокие ранения шеи и живота, ее правая рука была почти отсечена. Вторая ученица пострадала, пытаясь остановить нападавшего.

Подозреваемый задержан. По предварительным данным полиции, он приходится родственником одной из пострадавших. Во время ремонтных работ в школе сотрудники приняли его за рабочего и пропустили внутрь. Мотив нападения и характер отношений между мужчиной и девочкой устанавливаются.