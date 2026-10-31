Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 13:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Балансовый капитал банка

    (в млн манатов)

    Годовая динамика

    балансового капитала

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 322,667

    10,0%

    2

    Kapital Bank

    1 344,444

    23,3%

    3

    PASHA Bank

    984,715

    -1,1%

    4

    Xalq Bank

    536,084

    0,4%

    5

    Bank Respublika

    285,822

    23,8%

    6

    Access Bank

    238,724

    9,4%

    7

    Unibank

    224,156

    23,2%

    8

    Premium Bank

    198,126

    0,7%

    9

    Yelo Bank

    194,662

    14,7%

    10

    Bank of Baku

    193,587

    14,6%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    183,252

    18,7%

    12

    Rabitabank

    141,504

    6,9%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    136,442

    12,8%

    14

    Azer-Turk Bank

    135,114

    16,0%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    133,711

    5,6%

    16

    Express Bank

    130,898

    -3,7%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    118,336

    6,1%

    18

    Turan Bank

    106,417

    1,8%

    19

    Bank Eurasia

    94,374

    4,6%

    20

    AFB Bank

    79,124

    5,0%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    56,497

    6,0%
    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
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