Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 13:00
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-ci ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
balans kapitalı
(milyon manat)
|
Bankın
balans kapitalının
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
2 322,667
|
10,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
1 344,444
|
23,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
984,715
|
-1,1%
|
4
|
Xalq Bank
|
536,084
|
0,4%
|
5
|
Bank Respublika
|
285,822
|
23,8%
|
6
|
Access Bank
|
238,724
|
9,4%
|
7
|
Unibank
|
224,156
|
23,2%
|
8
|
Premium Bank
|
198,126
|
0,7%
|
9
|
Yelo Bank
|
194,662
|
14,7%
|
10
|
Bank of Baku
|
193,587
|
14,6%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
183,252
|
18,7%
|
12
|
Rabitabank
|
141,504
|
6,9%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
136,442
|
12,8%
|
14
|
Azer-Turk Bank
|
135,114
|
16,0%
|
15
|
Azerbaijan Industry Bank
|
133,711
|
5,6%
|
16
|
Express Bank
|
130,898
|
-3,7%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
118,336
|
6,1%
|
18
|
Turan Bank
|
106,417
|
1,8%
|
19
|
Bank Eurasia
|
94,374
|
4,6%
|
20
|
AFB Bank
|
79,124
|
5,0%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
56,497
|
6,0%