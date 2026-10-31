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    В Азербайджане 1800 граждан зарегистрировались в реестре посмертного донорства органов

    Здоровье
    • 31 октября, 2026
    • 13:32
    В Азербайджане 1800 граждан зарегистрировались в реестре посмертного донорства органов

    В Азербайджане 1800 граждан прошли регистрацию в реестре посмертного донорства органов.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца".

    По ее словам, в случае кончины этих граждан получение согласия от их родственников не потребуется:

    "Если у данных лиц будет зафиксирована смерть мозга, их органы будут пересажены нуждающимся пациентам без необходимости запрашивать разрешение у родных".

    Аббасова добавила, что в настоящее время в Азербайджане более 1500 граждан ожидают в очереди на донорство органов:

    "Более 50 человек ожидают в очереди на трансплантацию сердца. Вчера я получила письмо о том, что двое из пациентов уже скончались. В целом каждый год 50-60 наших пациентов, ожидающих печень, теряют жизнь".

    Егяна Аббасова Трансплантация органов Посмертное донорство
    Azərbaycanda 1800 vətəndaş ölümündən sonra orqanlarının bağışlanması üçün reyestrdə qeydiyyatdan keçib
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