В Азербайджане 1800 граждан зарегистрировались в реестре посмертного донорства органов

В Азербайджане 1800 граждан прошли регистрацию в реестре посмертного донорства органов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца".

По ее словам, в случае кончины этих граждан получение согласия от их родственников не потребуется:

"Если у данных лиц будет зафиксирована смерть мозга, их органы будут пересажены нуждающимся пациентам без необходимости запрашивать разрешение у родных".

Аббасова добавила, что в настоящее время в Азербайджане более 1500 граждан ожидают в очереди на донорство органов:

"Более 50 человек ожидают в очереди на трансплантацию сердца. Вчера я получила письмо о том, что двое из пациентов уже скончались. В целом каждый год 50-60 наших пациентов, ожидающих печень, теряют жизнь".