В Азербайджане намерены расширить программу трансплантации сердца
- 31 октября, 2026
- 13:13
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Пересадка сердца в Азербайджане станет систематической практикой, а соответствующая программа охватит еще большее число пациентов.
Как сообщает Report, об этом заявил почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца".
По его словам, создание программы трансплантации сердца стало одним из важных результатов государственной политики в сфере здравоохранения. Он напомнил, что работа Азербайджана в этом направлении началась в 1999 году.
"После 26–27 лет подготовки в феврале прошлого года в стране впервые провели трансплантацию печени от посмертного донора, а в октябре - первую такую трансплантацию сердца", - напомнил он.
Мусаев подчеркнул, что главная цель заключается не только в проведении сложных операций, но и в создании устойчивой системы трансплантации сердца.
Он также сообщил, что все четыре проведенные в Азербайджане операции по пересадке сердца завершились технически успешно. По его словам, проверку на практике прошла вся система - от донорства до медицинских, социальных и других аспектов трансплантации.