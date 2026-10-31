В Азербайджане намерены расширить программу трансплантации сердца

Пересадка сердца в Азербайджане станет систематической практикой, а соответствующая программа охватит еще большее число пациентов.

Как сообщает Report, об этом заявил почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца".

По его словам, создание программы трансплантации сердца стало одним из важных результатов государственной политики в сфере здравоохранения. Он напомнил, что работа Азербайджана в этом направлении началась в 1999 году.

"После 26–27 лет подготовки в феврале прошлого года в стране впервые провели трансплантацию печени от посмертного донора, а в октябре - первую такую трансплантацию сердца", - напомнил он.

Мусаев подчеркнул, что главная цель заключается не только в проведении сложных операций, но и в создании устойчивой системы трансплантации сердца.

Он также сообщил, что все четыре проведенные в Азербайджане операции по пересадке сердца завершились технически успешно. По его словам, проверку на практике прошла вся система - от донорства до медицинских, социальных и других аспектов трансплантации.