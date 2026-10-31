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    С ноября 2026 года на ж/д маршруте Баку–Тбилиси–Баку будет выполняться 4 рейса в день

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2026
    • 13:16
    С ноября 2026 года на ж/д маршруте Баку–Тбилиси–Баку будет выполняться 4 рейса в день

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 1 ноября 2026 года увеличит число ежедневных рейсов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку до четырех.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, решение направлено на удовлетворение растущего пассажирского спроса на международном направлении и расширение возможностей для путешествий.

    В результате количество пассажирских мест увеличится с 386 до 564, или на 46,1%.

    Благодаря запуску новых рейсов пассажирам предоставляются более бюджетные варианты путешествий. Так, на дополнительных рейсах стоимость билетов стандартного класса (бывшие плацкартные вагоны) начинается от 36 манатов. С новым бюджетным вариантом путешествия пассажиры смогут путешествовать по цене на 30% дешевле. Минимальная стоимость проезда в одном направлении по маршруту из Баку в Тбилиси составляет 54 маната, из Евлаха - 44 маната, из Гянджи - 41 манат, из Агстафы - 38 манатов, из Бёюк Кесика в Тбилиси - 36 манатов.

    В настоящее время минимальная стоимость проезда из Баку в Тбилиси в вагонах Stadler по классу комфорт составляет 77,5 маната, из Гянджи - 56,8 маната.

    По информации АЖД, дополнительные рейсы предоставляют пассажирам возможность не только ночных, но и дневных поездок. Таким образом, пассажиры смогут выбирать удобное для себя время поездки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в соответствии со своими планами.

    Согласно новому расписанию, действующий поезд будет отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Отправление из Тбилиси - в 11:00, прибытие в Баку - в 20:26.

    Дополнительный поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении отправление запланировано на 22:00, прибытие в Баку - на 07:57 следующего дня.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс Дополнительные рейсы
    ADY: Bakı–Tbilisi–Bakı qatarında sərnişin yerlərinin sayı 564-ə çatdırılır
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