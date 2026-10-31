Пленум Верховного суда принял постановление об условно-досрочном освобождении

Пленум Верховного суда Азербайджана принял постановление о судебной практике по вопросам условно-досрочного освобождения от наказания.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

На заседании был обсужден, вынесен на голосование и принят проект постановления пленума Верховного суда "О судебной практике, связанной с условно-досрочным освобождением от наказания, заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменением вида исправительного учреждения и освобождением от отбывания наказания в связи с болезнью".

Также был принят проект постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики".

Кроме того, участники заседания заслушали сведения о судебной практике применения законодательства и состоянии осуществления правосудия в Сумгайытском административном суде в 2025 году и I полугодии 2026 года.

Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики № 4 от 16 января 2023 года "О назначении членов Квалификационной комиссии адвокатов, являющихся судьями".

На заседании также принято решение об изменении состава Научно-консультативного совета Верховного суда.