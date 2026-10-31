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    Пленум Верховного суда принял постановление об условно-досрочном освобождении

    Внутренняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 13:00
    Пленум Верховного суда принял постановление об условно-досрочном освобождении

    Пленум Верховного суда Азербайджана принял постановление о судебной практике по вопросам условно-досрочного освобождения от наказания.

    Об этом Report сообщили в Верховном суде.

    На заседании был обсужден, вынесен на голосование и принят проект постановления пленума Верховного суда "О судебной практике, связанной с условно-досрочным освобождением от наказания, заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменением вида исправительного учреждения и освобождением от отбывания наказания в связи с болезнью".

    Также был принят проект постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики".

    Кроме того, участники заседания заслушали сведения о судебной практике применения законодательства и состоянии осуществления правосудия в Сумгайытском административном суде в 2025 году и I полугодии 2026 года.

    Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики № 4 от 16 января 2023 года "О назначении членов Квалификационной комиссии адвокатов, являющихся судьями".

    На заседании также принято решение об изменении состава Научно-консультативного совета Верховного суда.

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