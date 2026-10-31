Кямран Мусаев: Проведение первой на Кавказе трансплантации сердца в Азербайджане - исторический успех

Проведение первой в Азербайджане и на всем Южном Кавказе операции по пересадке донорского сердца является историческим достижением.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев в рамках конференции, посвященной первой годовщине этого события.

По его словам, в стране заметно вырос интерес к донорству органов, причем сразу в двух направлениях.

"Для пересадки сердца нам необходимы доноры с диагностированной смертью мозга - для этого их семьи должны принимать решение о пожертвовании органов, либо граждане должны заранее регистрироваться в специальном реестре. Абсолютное большинство тех, кто добровольно встал на учет в Координационном центре Минздрава за последний год, сделали это именно в последнее время. Это прямое свидетельство растущего доверия населения к отечественной медицине. Одновременно с этим мы фиксируем серьезный рост числа пациентов, нуждающихся в пересадке", - отметил К. Мусаев.

Специалист также сообщил, что среди пациентов в листе ожидания есть не только взрослые до 60 лет, но и маленькие дети в возрасте 4–5 лет.