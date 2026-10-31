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    Кямран Мусаев: Проведение первой на Кавказе трансплантации сердца в Азербайджане - исторический успех

    Здоровье
    • 31 октября, 2026
    • 13:42
    Кямран Мусаев: Проведение первой на Кавказе трансплантации сердца в Азербайджане - исторический успех

    Проведение первой в Азербайджане и на всем Южном Кавказе операции по пересадке донорского сердца является историческим достижением.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев в рамках конференции, посвященной первой годовщине этого события.

    По его словам, в стране заметно вырос интерес к донорству органов, причем сразу в двух направлениях.

    "Для пересадки сердца нам необходимы доноры с диагностированной смертью мозга - для этого их семьи должны принимать решение о пожертвовании органов, либо граждане должны заранее регистрироваться в специальном реестре. Абсолютное большинство тех, кто добровольно встал на учет в Координационном центре Минздрава за последний год, сделали это именно в последнее время. Это прямое свидетельство растущего доверия населения к отечественной медицине. Одновременно с этим мы фиксируем серьезный рост числа пациентов, нуждающихся в пересадке", - отметил К. Мусаев.

    Специалист также сообщил, что среди пациентов в листе ожидания есть не только взрослые до 60 лет, но и маленькие дети в возрасте 4–5 лет.

    Кямран Мусаев Трансплантация органов Пересадка сердца
    Kamran Musayev: Qafqazda ilk dəfə ürək transplantasiyasının Azərbaycanda həyata keçirilməsi tarixi uğurdur
    First donor heart transplant in Azerbaijan marked as historic achievement, expert says
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