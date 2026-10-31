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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 13:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Уставный капитал банка

    (в млн манатов)

    Годовая динамика уставного капитала банка

    1

    International Bank of Azerbaijan

    1 281,271

    0,0%

    2

    Xalq Bank

    477,094

    6,8%

    3

    PASHA Bank

    404,882

    14,2%

    4

    Yelo Bank

    378,000

    0,0%

    5

    Bank VTB Azerbaijan

    315,815

    0,0%

    6

    Kapital Bank

    265,850

    0,0%

    7

    Bank Respublika

    240,298

    224,9%

    8

    Premium Bank

    174,601

    0,0%

    9

    Unibank

    138,200

    0,0%

    10

    Access Bank

    121,750

    0,0%

    11

    Express Bank

    112,545

    0,0%

    12

    Rabitabank

    101,300

    0,0%

    13

    Azer-Turk Bank

    100,500

    27,2%

    14

    Turan Bank

    100,006

    0,0%

    15

    Bank Melli Iran-Baku

    73,611

    0,0%

    16

    Bank Eurasia

    71,800

    0,0%

    17

    AFB Bank

    70,393

    0,0%

    18

    Ziraat Bank Azerbaijan

    65,500

    0,0%

    19

    Azerbaijan Industry Bank

    60,000

    0,0%

    20

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    55,381

    0,0%

    21

    Bank of Baku

    52,870

    0,0%
    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
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