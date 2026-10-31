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    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 13:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Операционные

    доходы банка

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    операционных доходов банка

    1

    Kapital Bank

    1 510,119

    12,8%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    1 362,569

    20,4%

    3

    PASHA Bank

    617,743

    3,4%

    4

    Unibank

    332,764

    20,0%

    5

    Bank Respublika

    276,927

    11,7%

    6

    Access Bank

    228,784

    14,2%

    7

    Xalq Bank

    184,366

    -10,0%

    8

    Bank of Baku

    183,276

    27,0%

    9

    Yelo Bank

    160,501

    12,4%

    10

    Rabitabank

    154,151

    14,7%

    11

    Azer-Turk Bank

    142,865

    14,0%

    12

    Turan Bank

    106,929

    15,8%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    103,679

    37,9%

    14

    Express Bank

    84,782

    12,9%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    76,130

    30,5%

    16

    AFB Bank

    49,002

    103,2%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    48,051

    19,0%

    18

    Premium Bank

    45,025

    14,8%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    41,455

    -2,4%

    20

    Bank Eurasia

    16,252

    12,6%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    3,911

    -13,5%
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
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