Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 13:40
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"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın əməliyyat gəlirləri
(milyon manatla)
|
Bankın əməliyyat gəlirlərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
1 510,119
|
12,8%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 362,569
|
20,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
617,743
|
3,4%
|
4
|
Unibank
|
332,764
|
20,0%
|
5
|
Bank Respublika
|
276,927
|
11,7%
|
6
|
Access Bank
|
228,784
|
14,2%
|
7
|
Xalq Bank
|
184,366
|
-10,0%
|
8
|
Bank of Baku
|
183,276
|
27,0%
|
9
|
Yelo Bank
|
160,501
|
12,4%
|
10
|
Rabitabank
|
154,151
|
14,7%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
142,865
|
14,0%
|
12
|
Turan Bank
|
106,929
|
15,8%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
103,679
|
37,9%
|
14
|
Express Bank
|
84,782
|
12,9%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
76,130
|
30,5%
|
16
|
AFB Bank
|
49,002
|
103,2%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
48,051
|
19,0%
|
18
|
Premium Bank
|
45,025
|
14,8%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
41,455
|
-2,4%
|
20
|
Bank Eurasia
|
16,252
|
12,6%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
3,911
|
-13,5%