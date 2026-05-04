    В США один человек пострадал из-за столкновения самолета с фонарным столбом - ОБНОВЛЕНО

    • 04 мая, 2026
    • 10:49
    В США один человек пострадал из-за столкновения самолета с фонарным столбом - ОБНОВЛЕНО

    Водитель грузовика на автомагистрали Нью-Джерси пострадал в результате столкновения самолета компании United Airlines с фонарным столбом при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

    Водителя грузовика доставили в больницу с незначительными травмами, его уже выписали, пассажиры и экипаж самолета не пострадали.

    В США пассажирский самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси.

    Как сообщает Report, инцидент произошел с рейсом 169, следовавшим из Венеции.

    По данным Федерального авиационного управления США, Boeing 767 во время посадки задел фонарный столб на автомагистрали Нью-Джерси, после чего благополучно приземлился в аэропорту.

    В FAA заявили, что обстоятельства произошедшего будут расследованы.

    По информации BNO News, одно из колес самолета также задело грузовой автомобиль пекарни, двигавшийся по автостраде. В результате у машины было разбито стекло со стороны водителя.

    В авиакомпании United Airlines сообщили, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.

