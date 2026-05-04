В США один человек пострадал из-за столкновения самолета с фонарным столбом - ОБНОВЛЕНО

Водитель грузовика на автомагистрали Нью-Джерси пострадал в результате столкновения самолета компании United Airlines с фонарным столбом при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

Водителя грузовика доставили в больницу с незначительными травмами, его уже выписали, пассажиры и экипаж самолета не пострадали.

03:28

В США пассажирский самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси.

Как сообщает Report, инцидент произошел с рейсом 169, следовавшим из Венеции.

По данным Федерального авиационного управления США, Boeing 767 во время посадки задел фонарный столб на автомагистрали Нью-Джерси, после чего благополучно приземлился в аэропорту.

В FAA заявили, что обстоятельства произошедшего будут расследованы.

По информации BNO News, одно из колес самолета также задело грузовой автомобиль пекарни, двигавшийся по автостраде. В результате у машины было разбито стекло со стороны водителя.

В авиакомпании United Airlines сообщили, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.