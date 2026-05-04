В Колумбии число погибших из-за инцидента на шоу монстр-траков возросло до трех - ОБНОВЛЕНО
- 04 мая, 2026
- 09:17
Число погибших в результате инцидента на шоу монстр‑траков на юго‑западе Колумбии возросло до трех человек, раненых - почти 40.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Noticias Caracol.
Согласно данным, женщина‑водитель потеряла управление во время выполнения трюка, после чего машина пробила ограждение и въехала в толпу. Монстр‑трак также столкнулся с фонарным столбом, что привело к короткому замыканию.
Службы экстренного реагирования направили на место происшествия несколько бригад скорой помощи и пожарных. Полиция начала расследование причин аварии, включая возможную техническую неисправность автомобиля и нарушение требований безопасности на площадке.
В колумбийском городе Попаян произошла трагедия во время показательного автомобильного мероприятия.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел накануне в департаменте Каука на юге страны. По словам губернатора региона, в результате наезда грузовика на зрителей погибли не менее двух человек, еще 37 получили ранения.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как массивный автомобиль преодолевает препятствие, однако затем не успевает затормозить, отклоняется в сторону и въезжает в толпу зрителей.
По данным колумбийской газеты El Espectador, один из погибших - 10-летняя девочка.