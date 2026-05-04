Haber Global: В Турции грузовик стал причиной гибели четырех человек в ДТП

В Турции грузовик, выехавший на встречную полосу, стал причиной ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на автомагистрали Ушак–Измир в районе населенного пункта Урюнкёй.

По информации, грузовик, выехавший на встречную полосу, столкнулся с шестью транспортными средствами, в том числе с пассажирским автобусом. В результате произошло массовое ДТП.

На место происшествия были направлены пожарные, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

В результате аварии четыре человека погибли, еще 17 получили ранения. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Движение на автомагистрали было приостановлено. По факту ДТП начато расследование.