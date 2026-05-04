    Происшествия
    • 04 мая, 2026
    • 03:22
    Haber Global: В Турции грузовик стал причиной гибели четырех человек в ДТП

    В Турции грузовик, выехавший на встречную полосу, стал причиной ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на автомагистрали Ушак–Измир в районе населенного пункта Урюнкёй.

    По информации, грузовик, выехавший на встречную полосу, столкнулся с шестью транспортными средствами, в том числе с пассажирским автобусом. В результате произошло массовое ДТП.

    На место происшествия были направлены пожарные, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

    В результате аварии четыре человека погибли, еще 17 получили ранения. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

    Движение на автомагистрали было приостановлено. По факту ДТП начато расследование.

