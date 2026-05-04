    В Турции объявлено штормовое предупреждение

    В результате урагана, зафиксированного в турецкой провинции Шанлыурфа, один человек погиб, еще 40 получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в районе Биреджик внезапный сильный дождь и шквалистый ветер привели к падению многочисленных деревьев, повреждению крыш зданий, а также локальным подтоплениям. В результате происшествия один гражданин погиб, 29 человек получили травмы различной степени тяжести.

    Аналогичные негативные последствия стихии были зафиксированы и в районе Вираншехир, где 11 человек получили легкие травмы.

    Согласно последнему прогнозу Главного управления метеорологии Турции, на большей части территории страны ожидаются сильные дожди. Для региона Мраморного моря объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в 44 провинциях, включая Стамбул, введен "желтый" уровень опасности. Гражданам рекомендовано проявлять осторожность в связи с возможными резкими изменениями погодных условий.

    Türkiyədə tufan xəbərdarlığı olunub

