Нефть подешевела после заявления Трампа о судах в Ормузском проливе
- 04 мая, 2026
- 05:11
Цены на нефть снизились более чем на 1 доллар за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен начать операцию по освобождению судов, заблокированных в Ормузском проливе.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на торгах в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,83 доллара, или 1,69%, составив 106,34 доллара за баррель.
Американская нефть WTI также снизилась в цене - на 1,72 доллара, или 1,69%, до 100,22 доллара за баррель.
По данным агентства, заявление Трампа ослабило опасения участников рынка относительно возможных перебоев с поставками нефти через один из ключевых мировых морских маршрутов.
