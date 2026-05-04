Trampın Hörmüzlə bağlı açıqlamasından sonra neft qiymətləri aşağı düşüb
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 05:46
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Vaşinqtonun Hörmüz boğazında qalan gəmiləri azad etmək üçün əməliyyata başlamaq niyyətində olduğunu açıqlamasından sonra neftin qiyməti barrel üçün 1 dollardan çox enib.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Brent markalı xam neftin fyuçersləri bazar ertəsi günü keçirilən ticarət əməliyyatlarında 1,83 dollar və ya 1,69% azalaraq bir barel üçün 106,34 dollara, WTI neftinin qiyməti isə 1,72 dollar və ya 1,69% azalaraq 100,22 dollar/barelə düşüb.
Agentliyin məlumatına görə, Trampın açıqlaması bazar iştirakçılarının dünyanın əsas dəniz yollarından biri vasitəsilə neft tədarükündə mümkün fasilələrlə bağlı narahatlıqlarını azaldıb.
Son xəbərlər
12:08
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıbSağlamlıq
12:08
Paytaxt ərazisində 71 kiloqram narkotik aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıbHadisə
12:08
Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblarFərdi
12:04
Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edirXarici siyasət
12:02
Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdirXarici siyasət
12:01
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcəkMilli Məclis
11:55
Foto
Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıbİnfrastruktur
11:53
Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıbHadisə
11:52