"Barselona", "Bavariya" və "Çelsi" Luka Vuşkoviçlə maraqlanır
Futbol
- 24 oktyabr, 2026
- 11:12
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Avropanın aparıcı klubları İngiltərənin "Brayton" komandasının futbolçusu Luka Vuşkoviçlə maraqlanırlar.
"Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, "Barselona", "Bavariya" və "Çelsi" mərkəz müdafiəçisini transfer etmək istəyir.
Oyunçu özü Münhen təmsilçisində çıxış etməyə müsbət yanaşır. Klubun nümayəndələri artıq onunla əlaqə saxlayıblar.
Xatırladaq ki, Luka Vuşkoviçin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm bütün turnirlərdə 12 oyuna çıxıb, 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
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