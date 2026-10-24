İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda içki idxalına çəkilən xərclər 13 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2026
    • 10:40
    Azərbaycanda içki idxalına çəkilən xərclər 13 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 98,756 milyon ABŞ dolları dəyərində alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 49,4 milyon ABŞ dolları dəyərində alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 2,4 % azdır.

    Bu məhsulların idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 0,74 %-ni, ixrac isə ölkənin ümumi ixracının 0,21 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    .

    Alkoqollu içkilər Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:46
    Foto
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Region
    10:40
    Azərbaycanda içki idxalına çəkilən xərclər 13 %-dən çox artıb
    Biznes
    10:34
    Ötən gün ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    10:25
    Şahdağ və Kəlbəcərin yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - Faktiki hava
    Ekologiya
    10:21
    Azərbaycan neftinin qiyməti 127 dollara yaxınlaşıb
    Energetika
    10:16
    Azərbaycan şəkər ixracından qazancını 2,5 dəfəyə yaxın artırıb
    Biznes
    10:08
    Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
    Komanda
    10:07
    Rəsmi Bakı: Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir
    Xarici siyasət
    10:06
    DYP sürücüləri nasaz avtomobillərlə yola çıxmamağa çağırıb
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti