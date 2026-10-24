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    Азербайджан увеличил импорт напитков и уксуса на 13,2%

    Бизнес
    • 24 октября, 2026
    • 11:03
    Азербайджан увеличил импорт напитков и уксуса на 13,2%

    В январе-сентябре 2026 года Азербайджан увеличил импорт алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 13,2% - до $98,756 млн. Экспорт этой продукции сократился на 2,4% и составил $49,4 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на указанную продукцию пришлось 0,74% совокупного импорта Азербайджана и 0,21% общего экспорта страны.

    За девять месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $37 млрд 211 млн, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    На экспорт пришлось $23 млрд 865 млн, на импорт - $13 млрд 346 млн. За последний год экспорт Азербайджана вырос на 28,3%, тогда как импорт сократился на 20,4%.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Импорт в Азербайджан алкогольные и безалкогольные напитки, уксус
    Azərbaycanda içki idxalına çəkilən xərclər 13 %-dən çox artıb
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