ГНФАР в 2,3 раза увеличил инвестиции в инфраструктурные фонды

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в инфраструктурные фонды за год увеличились в 2,3 раза и на 1 января 2026 года достигли 794,598 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда, сравнение проведено с показателем на 1 января 2025 года.

За отчетный период доля инвестиций в инфраструктурные фонды в активах ГНФАР выросла вдвое - с 0,3% до 0,6%.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.