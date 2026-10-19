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    ГНФАР в 2,3 раза увеличил инвестиции в инфраструктурные фонды

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 18:02
    ГНФАР в 2,3 раза увеличил инвестиции в инфраструктурные фонды

    Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в инфраструктурные фонды за год увеличились в 2,3 раза и на 1 января 2026 года достигли 794,598 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда, сравнение проведено с показателем на 1 января 2025 года.

    За отчетный период доля инвестиций в инфраструктурные фонды в активах ГНФАР выросла вдвое - с 0,3% до 0,6%.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    ARDNF infrastruktur fondlarına investisiyaları 2 dəfədən çox artırıb
    44 - Tezliklə
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