ГНФАР в 2,3 раза увеличил инвестиции в инфраструктурные фонды
Финансы
- 19 октября, 2026
- 18:02
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Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в инфраструктурные фонды за год увеличились в 2,3 раза и на 1 января 2026 года достигли 794,598 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда, сравнение проведено с показателем на 1 января 2025 года.
За отчетный период доля инвестиций в инфраструктурные фонды в активах ГНФАР выросла вдвое - с 0,3% до 0,6%.
Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.
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