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    Инвестиции ГНФАР в частные акционерные фонды достигли 4 млрд манатов

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 18:04
    Инвестиции ГНФАР в частные акционерные фонды достигли 4 млрд манатов

    Объем инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в частные акционерные фонды на 1 января этого года составил 4 013,719 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Фонда, показатель превысил аналогичное значение на 1 января прошлого года на 16,1%.

    При этом за отчетный период удельный вес инвестиций в частные акционерные фонды в общей структуре активов организации сократился с 3,4% до 3,2%.

    Напомним, что ГНФАР был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года. Основная задача Фонда - обеспечение накопления и эффективного управления доходами и другими средствами, получаемыми от разведки и разработки приходящихся на долю страны нефтегазовых ресурсов, а также от собственной деятельности организации, в интересах нынешнего и будущих поколений граждан Азербайджана.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Прямые инвестиции
    ARDNF özəl səhm fondlarına investisiyaları 16 % artırıb
    44 - Tezliklə
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