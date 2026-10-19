Инвестиции ГНФАР в частные акционерные фонды достигли 4 млрд манатов

Объем инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в частные акционерные фонды на 1 января этого года составил 4 013,719 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Фонда, показатель превысил аналогичное значение на 1 января прошлого года на 16,1%.

При этом за отчетный период удельный вес инвестиций в частные акционерные фонды в общей структуре активов организации сократился с 3,4% до 3,2%.

Напомним, что ГНФАР был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года. Основная задача Фонда - обеспечение накопления и эффективного управления доходами и другими средствами, получаемыми от разведки и разработки приходящихся на долю страны нефтегазовых ресурсов, а также от собственной деятельности организации, в интересах нынешнего и будущих поколений граждан Азербайджана.