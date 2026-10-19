ARDNF özəl səhm fondlarına investisiyaları 16 % artırıb
- 19 oktyabr, 2026
- 17:53
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Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) özəl səhm fondlarına investisiyaları 4 milyard 013,719 milyon manat təşkil edib.
"Report" Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 16,1 % çoxdur.
İl ərzində özəl səhm fondlarına investisiyaların Neft Fondunun aktivlərindəki payı 3,4 %-dən 3,2 %-ə enib.
Xatırladaq ki, ARDNF ölkə Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fondun əsas vəzifəsi Azərbaycan vətəndaşlarının bugünkü və gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə ölkənin payına düşən neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsindən, habelə qurumun öz fəaliyyətindən əldə olunan gəlir və digər vəsaitin yığılmasını, səmərəli idarə olunmasını təmin etməkdir.