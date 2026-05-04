Великобритания намерена присоединиться к кредитной программе ЕС для Украины на $105,9 млрд

Великобритания планирует начать переговоры о присоединении к кредитной инициативе Европейского союза для Украины объемом 78 млрд фунтов стерлингов, или около 105,9 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в британском правительстве.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о намерении Лондона на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване. Данный формат был создан после начала российско-украинской войны в 2022 году.

По данным офиса британского премьера, Лондон намерен расширить взаимодействие с ЕС для оказания Украине помощи в получении необходимого военного оборудования.

Кредитная программа, одобренная Европейским союзом в прошлом месяце, должна покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. Основная часть средств, как ожидается, будет направлена на военные расходы Киева.

В британском правительстве также отметили, что участие в этой инициативе может открыть дополнительные возможности для компаний Великобритании, прежде всего в оборонной сфере, с учетом срочных потребностей Украины.