Зеленский и Фицо договорились о взаимных визитах

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили организацию взаимных визитов в Киев и Братиславу.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в соцсетях по итогам встречи с премьером на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам Зеленского, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии прочных двусторонних отношений.

"Мы обсудили сотрудничество в различных сферах, а также проведение в ближайшее время заседания правительств в формате межправительственной комиссии. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - написал он.

Президент Украины также отметил, что стороны затронули вопрос вступления страны в Европейский союз.

"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Благодарю за это", - подчеркнул Зеленский.