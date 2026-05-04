Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский и Фицо договорились о взаимных визитах

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили организацию взаимных визитов в Киев и Братиславу.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в соцсетях по итогам встречи с премьером на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По словам Зеленского, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии прочных двусторонних отношений.

    "Мы обсудили сотрудничество в различных сферах, а также проведение в ближайшее время заседания правительств в формате межправительственной комиссии. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - написал он.

    Президент Украины также отметил, что стороны затронули вопрос вступления страны в Европейский союз.

    "Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Благодарю за это", - подчеркнул Зеленский.

    Владимир Зеленский Роберт Фицо Европейский союз (ЕС) Межправительственная комиссия (МПК) Украина Словакия
    Zelenski və Fitso qarşılıqlı səfərlər barədə razılığa gəlib
    Zelenskyy and Fico agree on mutual visits

