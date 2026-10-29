Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Из Албании в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в присвоении 78 тыс. манатов

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 21:18
    Из Албании в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в присвоении 78 тыс. манатов

    В Азербайджан из Албании 29 октября экстрадирован Эльчин Абдулхалыгов, объявленный в международный розыск по линии Интерпола.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции Азербайджана, мужчина был задержан после установления его местонахождения на территории Албании.

    По данным ведомства, гражданин Азербайджана Эльчин Нусрет оглу Абдулхалыгов обвиняется в присвоении 78 тыс. манатов. Следствие установило, что в 2020 году, работая специалистом по продажам в ООО GP Stock Feed, он неоднократно получал от дистрибьюторов наличные деньги, предназначенные для внесения в кассу компании, однако использовал их в личных целях.

    Ему предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

    После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и переговоров с албанской стороной была достигнута договоренность об экстрадиции обвиняемого.

    Сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставили Абдулхалыгова в Азербайджан. На основании решения суда он помещен в следственный изолятор.

    В министерстве отметили, что работа по обеспечению экстрадиции лиц, объявленных в международный розыск, продолжается.

    Международная организация уголовной полиции (Интерпол) Экстрадиция в Азербайджан Албания
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Albaniyada tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:55
    КСИР: Очередной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
    В регионе
    21:48
    Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ
    В регионе
    21:39
    Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии
    Другие страны
    21:11
    Анкара передала Вашингтону предложения по обеспечению поставок зерна через Черное море
    Другие страны
    20:51
    Рубио: Трамп предпочитает по возможности решить вопрос с Ираном путем дипломатии
    Другие страны
    20:42
    Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема в Абу-Даби - Обновлено
    Индивидуальные
    20:39
    В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    20:26
    Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции
    Другие страны
    20:15
    Видео
    Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море
    В регионе
    Лента новостей