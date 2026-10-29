Из Албании в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в присвоении 78 тыс. манатов

В Азербайджан из Албании 29 октября экстрадирован Эльчин Абдулхалыгов, объявленный в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщили Report в Министерстве юстиции Азербайджана, мужчина был задержан после установления его местонахождения на территории Албании.

По данным ведомства, гражданин Азербайджана Эльчин Нусрет оглу Абдулхалыгов обвиняется в присвоении 78 тыс. манатов. Следствие установило, что в 2020 году, работая специалистом по продажам в ООО GP Stock Feed, он неоднократно получал от дистрибьюторов наличные деньги, предназначенные для внесения в кассу компании, однако использовал их в личных целях.

Ему предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и переговоров с албанской стороной была достигнута договоренность об экстрадиции обвиняемого.

Сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставили Абдулхалыгова в Азербайджан. На основании решения суда он помещен в следственный изолятор.

В министерстве отметили, что работа по обеспечению экстрадиции лиц, объявленных в международный розыск, продолжается.