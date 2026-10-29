Путин: Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой

Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой - как с ЕС в целом, так и с отдельными странами.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка".

Он прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, подчеркнув, что они вели разговор не от имени ЕС, а как представители своих стран.

"По поводу разговора по телефону с представителями, вернее, с руководителями стран Евросоюза из Финляндии и из Норвегии, они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве", - сказал Путин.

Он уточнил, что разговор проходил по их инициативе, в ходе которого поднимался целый ряд вопросов, в частности, по безопасности на Балтике. По словам Путина, Россия готова ответить на любой вызов, однако не хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Путин не согласился с критикой в адрес Стёре и Стубба со стороны ЕС, отметив, что данная инициатива была правильной и преследовала целью наладить конструктивный диалог с Москвой.

"Мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил, поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы", - заявил Путин.

Российский лидер также добавил, что многие в Европе сообщают о подготовке к войне с РФ к 2030 году. По его словам, Россия готова, но войны не хочет. так как в ней не будет победителей.