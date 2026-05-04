İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Zelenski və Fitso qarşılıqlı səfərlər barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 04 may, 2026
    • 15:14
    Zelenski və Fitso qarşılıqlı səfərlər barədə razılığa gəlib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Kiyev və Bratislavaya qarşılıqlı səfərlərin təşkilini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə İrəvanda "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti çərçivəsində baş nazirlə görüşdən sonra sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna Slovakiya ilə konstruktiv dialoqa açıqdır və möhkəm ikitərəfli münasibətlərin inkişafında maraqlıdır.

    "Biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı, həmçinin yaxın vaxtlarda hökumətlərarası komissiya formatında hökumətlərin iclasının keçirilməsini müzakirə etdik. Kiyev və Bratislavaya səfər mübadiləsindən danışdıq - komandaların qrafik üzərində işləyəcəyi barədə razılaşdıq", - o yazıb.

    Ukrayna Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, tərəflər ölkənin Avropa İttifaqına üzvlük məsələsinə toxunublar.

    "Slovakiyanın Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləməsi və bu yolda kömək etməyə hazır olması vacibdir. Bunun üçün təşəkkür edirəm", - Zelenski vurğulayıb.

    Avropa Siyasi Birliyi Volodimir Zelenski Robert Fitso
    Зеленский и Фицо договорились о взаимных визитах
    Zelenskyy and Fico agree on mutual visits

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti