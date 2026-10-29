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    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион

    Kультурная политика
    • 29 октября, 2026
    • 21:26
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион

    Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога, который проходит в Азербайджане, посетили Шушу и Агдам.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры, в рамках поездки гости ознакомились с пострадавшими в ходе армянской оккупации бюстами на центральной площади города Шуша, а также домом Хуршидбану Натаван, Шушинской крепостью, мечетью Юхары Говхар-ага и Домом-музеем Мехмандаровых.

    Затем участники форума совершили поездку в город Агдам, где побывали в комплексе "Имарет".

    Во время ознакомления с обоими городами была предоставлена информация о вандализме и грабежах, совершенных Арменией в отношении социальной инфраструктуры городов, историко-культурного наследия, в том числе религиозных объектов, в течение 30-летнего периода оккупации. Гостям рассказали также о масштабных строительно-восстановительных работах, осуществляемых в Шуше и Агдаме, а также на других освобожденных от оккупации территориях.

    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Карабахский регион Агдам Шуша
    Фото
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Фото
    Baku dialogue forum participants visit Shusha and Aghdam
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