Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион

Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога, который проходит в Азербайджане, посетили Шушу и Агдам.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в рамках поездки гости ознакомились с пострадавшими в ходе армянской оккупации бюстами на центральной площади города Шуша, а также домом Хуршидбану Натаван, Шушинской крепостью, мечетью Юхары Говхар-ага и Домом-музеем Мехмандаровых.

Затем участники форума совершили поездку в город Агдам, где побывали в комплексе "Имарет".

Во время ознакомления с обоими городами была предоставлена информация о вандализме и грабежах, совершенных Арменией в отношении социальной инфраструктуры городов, историко-культурного наследия, в том числе религиозных объектов, в течение 30-летнего периода оккупации. Гостям рассказали также о масштабных строительно-восстановительных работах, осуществляемых в Шуше и Агдаме, а также на других освобожденных от оккупации территориях.