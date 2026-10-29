İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:01
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub

    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən xarici qonaqların Şuşa və Ağdam şəhərlərinə səfəri təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyi məlumat verib.

    Səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında "Güllələnmiş büstlər"i, həmçinin Xurşidbanu Natəvanın evi, Şuşa qalası, Yuxarı Gövhər ağa məscidi və Mehmandarovların Ev-Muzeyini ziyarət ediblər.

    Daha sonra Forum iştirakçıları Ağdam şəhərinə səfər edib, "İmarət" Kompleksində olublar.

    Hər iki şəhərlə tanışlıq zamanı 30 illik işğal dövründə Ermənistan tərəfindən şəhərlərin sosial infrastrukturuna, tarixi-mədəni irsinə, o cümlədən dini məkanlara qarşı törədilən vandalizm və talan barədə məlumat verilib. Azərbaycan dövlətinin Şuşa və Ağdamla yanaşı, işğaldan azad edilmiş digər ərazilərdə həyata keçirilən yenidənqurma və təmir-bərpa işləri də qonaqların diqqətinə çatdırılıb.

    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    Forum iştirakçılarının Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Şuşa Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Məscid Qarabağ
    Foto
    Участники Всемирного форума межкультурного диалога посетили Карабахский регион
    Foto
    Baku dialogue forum participants visit Shusha and Aghdam
    44 filmi
    44 filmi

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