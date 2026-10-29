Трамп обсудил с Эрдоганом предстоящий саммит ОТГ

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с предстоящим саммитом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом проинформировало Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся 29 октября во время ужина с участием лидеров стран ОТГ, организованного в Турции по случаю Дня Республики.

В ходе беседы Эрдоган передал американскому лидеру приветствия от глав государств, присутствовавших на ужине.

Президент Турции сообщил, что XIII саммит ОТГ пройдет в Анкаре. По его словам, на встрече будут приняты решения, способствующие дальнейшему развитию организации, которая стала оплотом стабильности и безопасности в Центральной Азии - регионе с населением более 200 млн человек.

В свою очередь Трамп пожелал Эрдогану успехов в проведении саммита лидеров Организации тюркских государств.