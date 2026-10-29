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    Трамп обсудил с Эрдоганом предстоящий саммит ОТГ

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 21:22
    Трамп обсудил с Эрдоганом предстоящий саммит ОТГ

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с предстоящим саммитом Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом проинформировало Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся 29 октября во время ужина с участием лидеров стран ОТГ, организованного в Турции по случаю Дня Республики.

    В ходе беседы Эрдоган передал американскому лидеру приветствия от глав государств, присутствовавших на ужине.

    Президент Турции сообщил, что XIII саммит ОТГ пройдет в Анкаре. По его словам, на встрече будут приняты решения, способствующие дальнейшему развитию организации, которая стала оплотом стабильности и безопасности в Центральной Азии - регионе с населением более 200 млн человек.

    В свою очередь Трамп пожелал Эрдогану успехов в проведении саммита лидеров Организации тюркских государств.

    Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Организация тюркских государств (ОТГ)
    Trampla Ərdoğan arasında telefon danışığı olub
    Erdoğan speaks with Trump during Republic Day dinner with Turkic leaders
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