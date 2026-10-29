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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Trampla Ərdoğan arasında telefon danışığı olub

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:20
    Trampla Ərdoğan arasında telefon danışığı olub

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Zirvə Görüşü ilə bağlı telefon zəngi edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, telefon zəngi Türkiyədə 29 Oktyabr – Respublika Günü münasibətilə TDT liderlərinin iştirakı ilə keçirilən axşam yeməyi zamanı baş tutub.

    Bildirilib ki, Ərdoğan ABŞ Prezidentinə yeməkdə iştirak edən liderlərin salamlarını çatdırıb.

    Türkiyə Prezidenti TDT-nin XIII Zirvə Görüşünün Ankarada keçiriləcəyini qeyd edib. O, 200 milyondan çox əhalisi olan Mərkəzi Asiyada sabitlik və təhlükəsizliyin ünvanına çevrilən təşkilatın inkişafına töhfə verəcək qərarların qəbul olunacağını bildirib.

    Tramp isə Ərdoğana TDT Liderlər Zirvə Görüşünün keçirilməsi ilə bağlı uğurlar arzulayıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Donald Tramp Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Трамп обсудил с Эрдоганом предстоящий саммит ОТГ
    Erdoğan speaks with Trump during Republic Day dinner with Turkic leaders
    MiniBoss
    MiniBoss

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