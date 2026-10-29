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    В Баку и Абшероне 30 октября будут перебои с электричеством

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 22:27
    В Баку и Абшероне 30 октября будут перебои с электричеством

    В связи с ремонтными работами 30 октября в Ясамальском и Сабаильском районах Баку, а также в Абшеронском районе ожидаются временные перебои с электроснабжением.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

    В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Казыма Казымзаде и Шафаятa Мехтиева, а также в части жилого массива Вторая Алатава.

    В Сабаильском районе с 10:00 до 14:00 перебои с электроснабжением ожидаются на улице Гюльбалы Алиева в поселке Баилово.

    Кроме того, в Абшеронском районе ремонтные работы будут проводиться на подстанции №137 напряжением 110/35/10 кВ. В связи с этим с 10:00 до 16:00 будут обесточены подстанции "Пирекешкюль", "Чайлы" и "Дженги" напряжением 35/6 кВ, ряд воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ, отходящих от подстанции "Пирекешкюль", а также села Чайлы, Дженги и Тезекенд.

    В ведомстве отметили, что ремонтные работы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения, а также удовлетворение растущего спроса на электроэнергию. После их завершения подача электричества будет восстановлена.

    ОАО Азеришыг Перебои с электричеством Баку Абшеронский район
    Yasamal, Səbail və Abşeronun bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaq
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