    • 04 мая, 2026
    • 14:43
    Япония и Австралия подписали документы о поставках редкоземельных металлов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и ее австралийский коллега Энтони Альбанезе договорились усилить сотрудничество в сфере обеспечения стабильных поставок критически важных минералов, энергоносителей и других стратегических ресурсов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что стороны приняли пять совместных документов, включая декларацию по экономической безопасности и подтвердили намерение углублять сотрудничество в сфере обороны и кибербезопасности.

    По словам Такаити, Япония и Австралия "разделяют твердую приверженность миру и стабильности в регионе и международном сообществе" и являются "передовыми партнерами среди стран-единомышленников".

    Агентство отмечает, что редкоземельные металлы являются ключевыми для производства электромобилей, полупроводников и другой высокотехнологичной продукции. По оценкам, Китай добывает около 70% мировых редкоземельных металлов и перерабатывает около 90% таких ресурсов.

    Япония остается существенно зависимой от китайских поставок редкоземельных элементов. Пекин с начала года ужесточил экспортные ограничения на товары двойного назначения, к которым могут относиться и редкоземельные материалы.

