    ГПС: В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 804 человек

    • 04 мая, 2026
    • 14:53
    ГПС: В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 804 человек

    В Азербайджане в апреле предотвращен выезд 804 лиц, имеющих запрет на выезд из страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

    По данным ведомства, в рамках мер по борьбе с преступностью задержаны 366 человек, находившихся в розыске. Также предотвращен въезд в страну 26 лиц, которым въезд запрещен.

    В рамках мер по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 6 человек, пытавшихся пересечь границу с использованием поддельных штампов, паспортов и чужих документов.

    За нарушение правил пограничного режима задержаны 58 человек, в отношении них приняты меры.

    Запрет на выезд из страны Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС)
    Ötən ay Azərbaycandan çıxışı qadağan olunmuş 804 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

