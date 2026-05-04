ГПС: В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 804 человек
Происшествия
- 04 мая, 2026
- 14:53
В Азербайджане в апреле предотвращен выезд 804 лиц, имеющих запрет на выезд из страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.
По данным ведомства, в рамках мер по борьбе с преступностью задержаны 366 человек, находившихся в розыске. Также предотвращен въезд в страну 26 лиц, которым въезд запрещен.
В рамках мер по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 6 человек, пытавшихся пересечь границу с использованием поддельных штампов, паспортов и чужих документов.
За нарушение правил пограничного режима задержаны 58 человек, в отношении них приняты меры.
