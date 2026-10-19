В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА

В рамках 15-го пленарного заседания ТюркПА в Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев на тему "Женщины и культурная дипломатия: укрепление единства посредством языка и общих традиций".

Об этом Report сообщили в ТюркПА.

Мероприятие объединило женщин-парламентариев государств-членов, создав возможность для диалога и обмена мнениями по основной теме заседания.

На заседании выступили члены парламента Тамам Джафарова (Азербайджан), Айжан Темербаева (Казахстан), Медина Кайрылбекова (Кыргызстан) и Зейнеп Йылдыз (Турция), а также исполняющий обязанности заместителя Генерального секретаря ТюркПА Бектур Базакечов.

Заседание прошло при координации исполнительного секретаря Группы женщин-парламентариев и секретаря комиссии Айнуры Абуталыбовой.