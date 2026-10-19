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    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 18:59
    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА

    В рамках 15-го пленарного заседания ТюркПА в Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев на тему "Женщины и культурная дипломатия: укрепление единства посредством языка и общих традиций".

    Об этом Report сообщили в ТюркПА.

    Мероприятие объединило женщин-парламентариев государств-членов, создав возможность для диалога и обмена мнениями по основной теме заседания.

    На заседании выступили члены парламента Тамам Джафарова (Азербайджан), Айжан Темербаева (Казахстан), Медина Кайрылбекова (Кыргызстан) и Зейнеп Йылдыз (Турция), а также исполняющий обязанности заместителя Генерального секретаря ТюркПА Бектур Базакечов.

    Заседание прошло при координации исполнительного секретаря Группы женщин-парламентариев и секретаря комиссии Айнуры Абуталыбовой.

    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА
    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА
    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА)
    Фото
    TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
    44 - Tezliklə
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