    Ötən ay Azərbaycandan çıxışı qadağan olunmuş 804 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

    • 04 may, 2026
    • 14:19
    Ötən Azərbaycandan çıxışı qadağan olunmuş 804 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 366 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib, ölkəyə girişi qadağan edilən 26 nəfərin isə Azərbaycana daxil olmasının qarşısı alınıb.

    Bundan başqa, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində saxtalaşdırılmış tarix möhürü və pasportla, özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb.

    Sərhəd rеjim qaydalarını pоzduqlarına görə 58 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə
    ГПС: В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 804 человек

