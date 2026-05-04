Лидеры ЕС в Ереване выступили за снижение зависимости и действия на опережение "поликризиса"

Европейские лидеры на панельной сессии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване сошлись во мнении, что региону необходимо сокращать стратегические зависимости, укреплять оборону и выстраивать более устойчивые партнерства на фоне взаимосвязанных кризисов в сфере безопасности, энергетики и миграции.

Как сообщает европейское бюро Report, в сессии, модератором которой выступил Никос Христодулидис, президент Кипра и действующего председателя ЕС, приняли участии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьеры Италии Джорджа Мелони и Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава Еврокомиссии сделала акцент на трех уязвимостях: энергии, обороне и цепочке поставок.

"Если чему мы и научились - это тому, насколько мы уязвимы при избыточных зависимостях", - заявила она.

Фон дер Ляйен призвала ускорить переход к "домашним" источникам энергии, ВИЭ и ядерной, и углублять электрификацию экономики, а также наращивать оборонные возможности ЕС и расширять сеть торговых соглашений для устойчивых поставок.

Премьер Италии Мелони описала текущую ситуацию как "поликризис", где отдельные проблемы усиливают друг друга.

"Это не просто множество кризисов - они связаны и подпитывают друг друга", - сказала она.

Мелони выделила миграцию как ключевой узел, влияющий на безопасность, экономику и доверие к институтам, и призвала ЕС перейти от реагирования к стратегическому упреждению, включая более тесную работу со странами происхождения мигрантов.

Президент Франции Макрон, говоря о концепции "стратегической автономии", отметил, что это относится также к технологиям и промышленности.

"Невозможно иметь устойчивую автономию в обороне, будучи на 100% зависимыми, например, в полупроводниках", - сказал он.

Макрон подчеркнул необходимость de-risking - диверсификации и локализации ключевых цепочек поставок - и предупредил о рисках зависимости от США и Китая, одновременно позиционируя Европу как "предсказуемого партнера" в глобальной системе.

Премьер-министр Великобритании Стармер сосредоточился на практических и стратегических аспектах безопасности: "Мы сталкиваемся с войной на двух фронтах… и это напрямую влияет на всех нас".

Он отметил, что Европа отстает в сфере обороны и должна усилить свою роль, включая более весомый вклад в НАТО, а также подчеркнул необходимость быстрых, координированных действий в ответ на кризисы.